Giresun'da fındık firmasından eğitime kampanyalı destek
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Giresun'da fındık firmasından eğitime kampanyalı destek

26.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:11
Giresun'da fındık firmasından eğitime kampanyalı destek

Giresun'un Bulancak ilçesinde faaliyet gösteren fındık firması başlattığı "Bir tabletle geleceğe sende ışık ol" kampanyasıyla 20 öğrenciye tablet verdi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde faaliyet gösteren fındık firması başlattığı "Bir tabletle geleceğe sende ışık ol" kampanyasıyla 20 öğrenciye tablet verdi.

Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Öztürk, gazetecilere, ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime destek olmak istediklerini söyledi.

İlçe genelinde belirledikleri 20 öğrenciye tablet dağıtımı yaparak kampanyaya ilk başlangıcı yaptıklarını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

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"Bu kampanyaya herkesin destek olması gerekiyor. Koronavirüs salgını insan sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle ülkemizde çeşitli tedbirler uygulanıyor. Bunların en önemlisi de eğitime uygulanan tedbirlerdir. Öğrencilerimiz yeniden uzaktan eğitimle ders başı yaptılar. Bizler de firma olarak başlattığımız bu kampanyayla hem eğitime hem de öğrencilerimize destek olmak amacıyla fabrikamızda tablet dağıtım töreni gerçekleştirdik. Bu etkinliği gerçekleştirerek hem eğitime destek olmak hem de bizim gibi düşünen iş insanlarını teşvik etmek istiyoruz. Umarız başarılı olur ve eğitime bir nebze de olsa destek olabiliriz."

Kampanya kapsamında düzenlenen törenle belirlenen 20 öğrenciye tablet ve çeşitli fındık ürünleri hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

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