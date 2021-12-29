Giresun'da arı yetiştiricilerine hibe desteği verildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da arı yetiştiricilerine, alınan ekipmanlar için 165 bin 368 lira hibe ödemesi yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte yürütülen Arıcılık Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2021 yılı faaliyetlerinin tamamlandığı belirtildi.

Program kapsamında satın alınan makine ve ekipmanlara KDV hariç bedel üzerinden yüzde 50 hibe desteği sağlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde projelerini tamamlayan 14 arı yetiştiricimize satın almış oldukları toplam 343 bin 979 liralık makine ekipmana karşılık olarak toplam 165 bin 368 lira hibe ödemesi yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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