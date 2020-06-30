Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Tarım Komisyonunda AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda başlandı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç başkanlığında toplandı.

Teklifin içeriğine kısaca değinen Kılıç, teklif sahibi AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'a söz verdi.

Yavuz, Türkiye'de hayati bir mesele olan tarımın uygulanan politikalar ve verilen desteklerle son 17 yılın 14'ünde büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye'de tarımın 2003-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,8 oranında büyüdüğünü, 2019 yılı büyümesinin ise yüzde 3,3 olduğunu kaydeden Yavuz, "2002 yılında 37 milyar lira olan tarımsal hasılamız, 7,5 kat artarak 2019 yılında 18 milyar dolara yükselmiştir. Tarım alanında dış ticaret fazlası 5,3 milyar dolar olan Türkiye, 193 ülkeye bin 827 çeşit tarımsal ürün ihraç etmiştir." dedi.

Daha sonra milletvekilleri teklif üzerindeki görüşlerini dile getirmeye başladı.

Kaynak: AA