Gevaş sahilleri gönüllü gençlerle temizleniyor
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Gevaş sahilleri gönüllü gençlerle temizleniyor

Gevaş sahilleri gönüllü gençlerle temizleniyor Van'ın Gevaş ilçesindeki Van Gölü sahilleri, gençlik merkezi gönüllüleriyle çöplerden arındırılıyor.

15.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:15

Gevaş sahilleri gönüllü gençlerle temizleniyor

VAN - Van'ın Gevaş ilçesindeki Van Gölü sahilleri, gençlik merkezi gönüllüleriyle çöplerden arındırılıyor.

Gevaş Gençlik Merkezi gönüllüleri; Gevaş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde başlattıkları kampanyayla Van Gölü sahillerindeki çöpleri topladı. Halkın yoğun olarak gittiği sahillerde çöp toplayan gençler, vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Gevaş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de yer aldığı kampanyada, amaçlarının sahilleri çöplerden arındırmak olduğunu belirten gençler, başka bir Van Gölü'nün olmadığını vurguladı.

Çöp toplama etkinliğine katılan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların sahillere akın etmeye başladığını ifade ederek, bu akınla beraber çevre kirliliğinin oluştuğunu söyledi. Gençlik merkezi gönüllülerinin başlattığı etkinliğe vatandaşların da dahil olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Başkan Sezer, "İnşallah bundan sonra buraya gelen vatandaşlarımız bu konuya duyarlılık gösterecektir. Ayrıca bu kirlilikle ilgili korona virüs süreci de bize ders niteliğinde olur ve buna yönelik önlemleri daha fazla almaya başlarız" dedi.

"Sahillerin temizliği sadece belediyelerin veya kurumların görevi değil"

Van Gölü sahillerine çöp bidonları bıraktıklarını, ancak vatandaşların buna rağmen çevreyi kirli bıraktıklarını aktaran Başkan Sezer, "Bizim güzergahlarda çöp bidonlarımız mevcut. Fakat burada asıl sorumluluk vatandaşlarımızda. Bilinçli bir vatandaş kitlesi oluştuktan sonra inşallah bu sahil kenarlarının kirlenmesi söz konusu olmayacaktır. Ben buradan her bir vatandaşıma ayrı ayrı çağrıda bulunuyorum. Gevaş, Edremit ve diğer sahillerimizi temiz tutmamız lazım. Gidip piknik yaptıktan sonra oradaki kirli görüntüyü ortadan kaldırmak hem ciddi bir külfet değil hem de zaman açısından da sıkıntı olmayacaktır. Vatandaşlarımızın bilinçli olması halinde bu kirliliğin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu sadece belediyemizin veya diğer kurum ve kuruluşlarımızın görevi değil. Bu sorumluluk, bütün vatandaşlarımızda mevcut olan bir sorumluluk olmalı. Tabiata, doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyorsak öncelikle bulunduğumuz yerlerin temizliğine önem göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva ise sahilleri kirli görmenin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Buralar çocukluğumuzun geçtiği sahiller. Buraları kirletilmiş görünce üzülüyoruz. Bizler çevre bilincine sahip çocuklarımızı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu sahilleri, bütün halkın rahatça gelebileceği, plajların olacağı, halkın güzel bir şekilde yüzeceği denizler haline getireceğiz" dedi.

"Başka Van Gölü yok"

Çevre temizliği etkinlikleri kapsamında gönüllü gençlerle birlikte Van Gölü sahillerini temizlediklerini aktaran Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Bahattin Ceylan da, "Vatandaşlarımızdan talebimiz, çevremizi temiz tutmalarıdır. Çünkü buraları biz kullanıyoruz. Buna dikkat edelim" ifadelerine yer verdi.

Gençlik Lideri Necat Kaçmaz da, "Mavinin belki de en güzel tonların olduğu bir göl burası. Bugün maalesef çok kirlendiğini görüyoruz. Gençlerimizle, başkanlarımızla, müdürlerimizle birlikte temizledik. Burası herkesin kullandığı ücretsiz alanlar. Buralara sahip çıkmak lazım. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kendi evimizi nasıl temiz bırakıyorsak, Van Gölü de bizim evimiz. Zamanımızı en güzel geçirdiğimiz yer. Bu şekilde temiz bırakmaktır. Çünkü başka Van Gölü yok" diye konuştu.

Gevaş sahilleri gönüllü gençlerle temizleniyor

Kaynak: İHA

Manşet

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