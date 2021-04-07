Germencik'te engelliler ve eski hükümlüler için sürü yönetimi ve arıcılık kursu açıldı
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Germencik'te engelliler ve eski hükümlüler için sürü yönetimi ve arıcılık kursu açıldı

Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde engelliler ve eski hükümlüler için sürü yönetimi ve arıcılık kursu açıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde engelliler ve eski hükümlüler için sürü yönetimi ve arıcılık kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen kursa katılan 31 katılımcı, 72 saatlik eğitimin ardından sürü yönetimi ve arıcılık kursu belgesi alacak.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da kursiyerleri ziyaret ederek başarı diledi.

Kurs sonunda belgelerini alan eski hükümlü ve engellilerin, İŞKUR aracılığıyla alacakları hibeyle kendi işlerini kurmaları hedefleniyor.

Germencik'te engelliler ve eski hükümlüler için sürü yönetimi ve arıcılık kursu açıldı
Germencik'te engelliler ve eski hükümlüler için sürü yönetimi ve arıcılık kursu açıldı
Germencik'te engelliler ve eski hükümlüler için sürü yönetimi ve arıcılık kursu açıldı
Germencik'te engelliler ve eski hükümlüler için sürü yönetimi ve arıcılık kursu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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