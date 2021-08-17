GenG Clid: "Son haftalardaki performansımızın yeterli olmadığının farkındayız."

"Ligi en tepede bitireceğiz."

'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayan GenG ekibinin yıldız ormancısı Clid, ligin son mücadelesinde Nongshim RedForce'u 2-0 mağlup ettikleri serinin ardından taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Mevsim finallerine yaklaşılırken takımın mevcut performansının yeterli olmadığını dile getiren başarılı oyuncu, espor alanının dışında birkaç soruya da cevap verdi.

Yalnızca %6'lık şansınız olmasına rağmen ligi ikinci sırada tamamladınız. Neler düşünüyorsun?

Hanwha Life günün ilk serisinde T1'ı 2-0 yenmeyi başardı. Biz de bu sonucu bir itici güç olarak kullandık.

Eğer bir haftalık tatilde olsaydın neler yapmak isterdin?

Zamanımın büyük çoğunluğunu uyuyarak geçirirdim. İstediğim zaman kalkar ve yemek yerdim.

Hangi tür pirzola seversin? Japon tarzı mı yoksa Avrupa tarzı mı?

En son LoL Park'a gittiğimizde Avrupa tarzı pirzola yemiştik. Bence çok lezzetliydi.

En sevdiğin yemek?

Kızarmış pilav.

Ülke içerisinde veya yurt dışında en çok gitmek istediğin yer neresi?

Spesifik bir yer söylemem fakat her zaman Hawaii'ye gitmek istemişimdir. Oranın farklı bir romantik havası var.

Mevsim finallerine hazırlanmak için bir haftanız var. Eşleşmeler hakkında neler söylersin?

Bir şekilde yarı finalden başlayacağız. İyi bir performans ortaya koymak ve hedeflerimize ulaşmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.

Son olarak taraftarlara söylemek istediğin bir şeyler var mı?

Son zamanlardaki performansımız güven verici değildi. Taraftarlar yeterince iyi oynamadığımızı düşünüyor ve bunun farkındayız. Gerekli düzenlemeleri yapacak ve ligi en tepede bitireceğiz.

Kaynak: Playerbros