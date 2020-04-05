Genelge kapsamında 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde... Genelge kapsamında 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Genelge kapsamında 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. - ANKARA Kaynak: İHA