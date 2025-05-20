Erzurumlu Offroadçular 'Terörsüz Türkiye' Sloganıyla Yolda

Erzurumlu offroadçular "Terörsüz Türkiye" sloganıyla yollara çıktı

Erzurum'dan Bitlis ve Van'a offroad araçlarıyla gönül köprüsü kurdular

ERZURUM - Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Erzurum Valiliği'nin desteği ile 'Anadolu İlleri Gönül Köprüsü' sosyal sorumluluk projesi kapsamında kontaklarını çevirdi ve yola düştüler. Macera tutkunları bu defa Erzurum'dan Bitlis'in Adilcevaz ve Van'ın Gevaş ilçesine "Terörsüz Türkiye" sloganıyla, bir zamanlar terörün kol gezdiği dağlarda araçlarıyla safari yaptı, gönüllerince gezdiler.

Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, uzun süredir Erzurum'un tarihi ve coğrafi güzelliklerini dört mevsim tanıtmak ve yaşatmak için offroad araçlarıyla yollara çıktıklarını belirterek, "Şimdi de terörsüz Türkiye hedeflerine katkı yapmak için araçlarımızla bölgeye geldik. Doğu Anadolu'nun eşsiz doğasını ve tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkarabilmek için 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla Erzurum'dan hareket ettik. Bu vesile ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizdeki gizli güzellikleri doğa severlere göstermek istiyoruz. İlk olarak Bitlis ve Van'daydık. Belki yarın Hakkari'de ya da başka bir beldemizde olacağız. Hedefimiz terörsüz Türkiye'deki gizli doğa güzelliklerimizi gün yüzüne çıkartmak, bir zaman terör ile anılan vatan parçasında, macera severlerin, doğa severlerin ve tarih sevenlerin buralara gelmelerini teşvik etmektir" dedi.

Anadolu illeri Gönül Köprüsü

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve bir grup macera tutkunuyla Erzurum'dan yola çıktıklarını anlatarak, "Hep birlikte 'Anadolu illeri Gönül Köprüsü' projesi kapsamında önce Bitlis Adilcevaz ilçesinde Bitlis Valimiz Ahmet Karakaya ve Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik beraber kahvaltı yaptık, off-road programı ve ziyaretler gerçekleştirdik. Sonrasında Van Valimiz Ozan Balcı ile sohbet ettik ve Akdamar Adası'nı gezdik. Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin bizlere Anadolu misafirperverliği kültürünün en güzel yanını yaşattı. Gevaş ilçesinde hazırlamış olduğu kamp alanında bir gece konakladıktan sonra yine Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Köyü kırsalında "Terörsüz Türkiye" hedefine katkı için off-road safarisi yaptık. Amacımız doğudaki illerimizin o harika dağlarında bulunan doğal güzellikleri herkese aktarabilmektir. Yerli ve yabancı turistleri buralara bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Çiftçi; "Bölgeyi insanlarra anlatacağız"

'Anadolu İlleri Gönül Köprüsü' projesine destek için Erzurum Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü üyeleri birlikte yola çıkan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kaymakamlık yaptığı Adilcevaz'da vatandaşlarla hasret giderdi. Vali Çiftçi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin her anlamda zenginliklerle dolu olduğunu hatırlatarak, "Erzurum'u dünyaya tanıtmak ve anlatmak için yaptığımız çalışmaların devamında Anadolumuzun güzel illerini ve şirin beldelerini offroadçu arkadaşlarımızla birlikte tanıtmaya, gezmeye gayret gösteriyoruz. "Terörsüz Türkiye" gayemiz ve hedefimiz var. Bu sayede bölgemiz daha fazla ilgi görecek, misafirler gelecek. Benzeri programlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. " diye konuştu.