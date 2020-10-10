Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, TEKNOFEST'e birincilik alan roket takımını kutladı
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, TEKNOFEST'e birincilik alan roket takımını kutladı

10.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:28
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Topoğlu, TEKNOFEST'e birincilik alan roket takımını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, TEKNOFEST'in roket bölümünde birincilik elde eden Atakum Gençlik Merkezi üyesi öğrencilerini tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, TEKNOFEST'in roket bölümünde birincilik elde eden Atakum Gençlik Merkezi üyesi öğrencilerini tebrik etti.

Topoğlu, çeşitli incelemeler yapmak üzere geldiği Samsun'da Atakum Gençlik Merkezi ve atölyeleri ziyaret etti.

Burada öğrencilerle bir araya gelen Topoğlu, TEKNOFEST'in roket bölümünde yarışan Atakum Gençlik Merkezi üyesi öğrencilerin, "Kirkor 2" adını verdikleri roket ile 1500 metre alçak irtifa uçuşunda birincilik ve en iyi uçuş takımı ünvanı elde etmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödüllendirdiği gençlerin önüne açacaklarını belirten Topoğlu, gençlerin yararlanması için merkezde teknolojik laboratuvar yapacaklarını dile getirdi.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise gençlerin Tanyeli proje ile Samsun'un gururu olduklarına işaret ederek, bundan sonraki TEKNOFEST'e daha çok dalda daha çok proje ile katılmak için çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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