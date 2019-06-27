Adana Gençlik Merkezi tarafından "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında 32 çocuk ilk kez denize girdi.

Adana Gençlik Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, iyilik yapmanın alışkanlık bilincine dönüşmesi, iyiliklerin paylaşılması yoluyla toplum bilincinin arttırılması ve kişilerin değil, yapılacak iyiliklerin ön plana çıkması amacıyla "Gençlerin İyilik Ağacı" projesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Proje kapsamında, Feke ilçesinde yaşayan ve hiç deniz görmemiş 32 çocuk tespit edilerek Yumurtalık ilçesindeki sahile götürüldü.

İlk kez denize girmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, Gençlik Merkezi görevlileri tarafından hazırlanan oyunlarla da sahilde keyifli bir gün geçirme şansı yakaladı.

Çocuklar, proje kapsamında etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, proje kapsamında faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA