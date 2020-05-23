Gençlerbirliği'nden Osmanlıspor için "geçmiş olsun" mesajı Gençlerbirliği Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Osmanlıspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, söz konusu personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA