Gençlerbirliği'nden Osmanlıspor için "geçmiş olsun" mesajı
Gençlerbirliği Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
23.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:07
Gençlerbirliği Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Osmanlıspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, söz konusu personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA