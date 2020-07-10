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Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak
10.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:15

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, 33 puanla 12. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ile Floyd Ayite, Göztepe'ye karşı görev yapamayacak.

Kaynak: AA

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