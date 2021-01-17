Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

17.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:29
Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü Göztepe'ye konuk olacak Gençlerbirliği, bu maçın ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü Göztepe'ye konuk olacak Gençlerbirliği, bu maçın ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp antrenörleri yönetiminde yapılan tek antrenmanda, Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular koşu çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer futbolcular ısınma bölümünün ardından 5'e 2 top kapmaca oynadı.

Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Gençlerbirliği'nde, Demir Grup Sivasspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlığı devam eden Stancu takımdan ayrı çalışırken, tedavileri süren Ayite ve Johansson ise idmanda yer almadı.

Yeni çocuğu doğacak Sio'nun da kulüp tarafından verilen izinle ülkesine gittiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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