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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında ilginç an

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı oynanırken fıskiyeler bir anda çalıştı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında ilginç an
07.07.2020 18:58 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:03

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı oynanırken fıskiyeler bir anda çalıştı.

Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren 31. hafta mücadelesinde ilginç bir an yaşandı. Maçın 4. dakikasında zemin sulanması için kullanılan fıskiyelerin aniden çalışması sonrası futbolcular kısa süreli bir şok yaşadı. Kazara çalışan sulama sistemi kısa süre içerisinde yeniden kapanması ile oyun devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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