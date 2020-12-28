Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü Erzurum'daki sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" dağıttı
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Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü Erzurum'daki sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" dağıttı

28.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:14
Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü Erzurum'daki sağlık çalışanlarına

Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü, Erzurum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev alan sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" hediye ederek moral verdi.

Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü, Erzurum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev alan sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" hediye ederek moral verdi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi ve aynı zamanda kulübün Erzurum temsilcisi Ahmet Fatih Demir ile kulüp üyeleri Hatice Korkmaz ve Rabia Acar, fakültedeki Kovid-19 servisinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan motivasyon kitlerini dağıttı.

Kulübün il temsilcisi Demir, AA muhabirine, proje kapsamında 19 ilde, 27 üniversite hastanesinde 3 binin üzerinde Kovid-19 servisi personeline dağıtım gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeryüzü Doktorları olarak, Kovid-19 sürecinin ilk gününden bu yana, en ön saflarda mücadele eden, halkın sağlığı için hiçbir beklentileri olmadan görev yapan sağlık çalışanlarının bu zorlu görevlerinde yüzlerinde ufak bir tebessüm oluşturmak için harekete geçtiklerini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Genç Yeryüzü Doktorları ile üniversite hastanelerinde Kovid-19 servisi çalışanlarına motivasyon kiti dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Pandemi sebebiyle hastanelerde bizim için çalışan sağlık çalışanlarına destek olabilmek, onların, verdiği mücadelede yalnız olmadıklarını hissettirebilmek için projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu mücadelenin en büyük kahramanlarına küçük hediyelerle teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyoruz."

Hastanenin Kovid-19 servisi doktorlarından Bilge Nur Serin ise verdikleri mücadele nedeniyle kendilerini unutmayan, yüzlerinde tebessüm oluşturan ve manevi destek veren kulüp üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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