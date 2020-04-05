Gemlik'teki tatil beldelerinde denetim Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tatil beldelerinde bulunup ikametleri il dışında olanların, ikinci bir emre kadar yerlerinden ayrılmalarının ve ilçe dışına çıkışlarının engelleneceğinin açıklanmasının ardından bölgedeki denetimler sürüyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tatil beldelerinde bulunup ikametleri il dışında olanların, ikinci bir emre kadar yerlerinden ayrılmalarının ve ilçe dışına çıkışlarının engelleneceğinin açıklanmasının ardından bölgedeki denetimler sürüyor. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki denetimlerinde vatandaşları İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara ilişkin bilgilendirdi. Kolluk kuvvetlerinin bölge muhtarlarıyla koordineli çalıştığı bildirildi. Kaynak: AA