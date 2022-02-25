Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

AA, İlyas Gün - Spor
 - Güncelleme:
Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

SAMSUN (AA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda resmi deneme atışları ile başlayan müsabakalara 120 kulüpte 260'ı kadın 810 sporcu katılıyor. Şampiyonada yarın eleme turlarında her yarışmacı 18 metreye toplam 35 ok atacak.

Yapılacak sıralama sonrası 27 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda yarışacak sporcular ile takımlar belirlenecek.

Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

AA / İlyas Gün - Spor

Türkiye, Okçuluk, Samsun, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title