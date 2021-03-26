"Geleceği Konuşalım" podcast kanalında dijital bankacılık ele alındı

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, "Dijital servislerin, önümüzdeki dönemde devreye girecek açık bankacılık ve uzaktan müşteri kazanımı gibi yeniliklerini müşterilerimizle buluşturmak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilmelerini sağlamak en büyük gayemiz.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, "Dijital servislerin, önümüzdeki dönemde devreye girecek açık bankacılık ve uzaktan müşteri kazanımı gibi yeniliklerini müşterilerimizle buluşturmak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilmelerini sağlamak en büyük gayemiz." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, sektörün ileri gelen uzmanlarını dinleyiciler ile buluşturan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalında bu kez dijital bankacılık üzerine konuşuldu.

Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekleşen programda, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan ile dijital bankacılık trendleri ele alındı.

Erdoğan, bankacılık sektörünün teknoloji ile iç içe olmak zorunda olduğunu belirterek, "Verdiğimiz bütün hizmetler teknoloji üzerinden sunuluyor. Kimlik doğrulamadan, finansal bilgilerin gizliliğine kadar işin doğası gereği yapılması gereken her işlem teknoloji tabanlı. Bankacılık hizmetleri de sürekli elimizin altında olan teknolojiler tarafından sunulmak zorunda. Finansal kurumların tamamı olarak 7/24 bir şekilde online tüketicilerin ihtiyaç duyduğu anda parmaklarının ucunda olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Açık bankacılık hakkında da bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Açık bankacılığı, müşterinin hangi kanaldan hizmet alacağını müşterinin kendisinin belirlemesi olarak tanımlayabiliriz. Açık bankacılık, üçüncü partiler tarafından hizmetimizi kullanabilme ve erişebilme noktasında bulunuyor. İlk etapta hesap bilgisi görüntüleme olarak düşünülebilir. İkinci olarak ise ödeme hizmeti başlatabilme bu alana giriyor. Tüketiciler bizim bankamız üzerinden diğer bankalardaki hesaplarını görüntüleme imkanına sahip olacak. Ödeme başlatabilme noktasında ise bir para transferi veya ödemeyi tetikleme imkanına erişebilecek. Sektör içindeki bütün kurumlar da bu hizmeti sunmak zorunda olacak. Açılım ve yaratacağı etki büyük olmakla birlikte; adım adım varılması gereken noktalar için hem kurumlar hem regülasyonlar hem de müşteriler tarafında belirli süreçlerin geçmesi gerekiyor."

"Zahmetsiz tasarımlar ön plana çıkacak"

Erdoğan, müşterinin tercihi, davranışları ve değişen alışkanlıkların geleceği şekillendireceğini aktararak, müşterinin tercih ve davranışlarını şekillendirme konusunda güven unsurunun hala çok kuvvetli bir faktör olduğuna işaret etti.

Kolay kullanım ve erişimin ikinci önemli belirleyici faktör olacağını belirten Erdoğan, "Üçüncü olarak en avantajlı imkanları sunma yeteneği müşterilerin tercihlerini şekillendirecek. Bu hizmetler sunulurken 'müşterilerin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz?' noktasına adım adım gideceğiz. Açık bankacılık sonrasında ortaya çıkacak hizmetlerde zahmetsiz tasarımlar ön plana çıkacaktır. Finansal hizmetler, müşterilerin istediği işlemi tek noktadan sağlayabileceği bir dönüşüme doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"En yeni teknolojileri hizmetlerimizle birleştiriyoruz"

Erdoğan, en yeni ve en güvenilir teknolojiyi kendi hizmetleriyle bütünleştirip müşterilerin kullanımına sunma konusunda öncü bir kurum olduklarını ifade ederek, biyometri'den Göz ID'ye, yeniliklerden arka plandaki yapay zeka algoritmalarına kadar yeni teknolojileri bankanın sunduğu hizmetlerle birleştiren bir kurum olduklarını anlattı.

Cahit Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital servislerin, önümüzdeki dönemde devreye girecek açık bankacılık ve uzaktan müşteri kazanımı gibi yeniliklerini müşterilerimizle buluşturmak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilmelerini sağlamak en büyük gayemiz. Bugün Yapı Kredi olarak 70'in üzerinde açık bankacılık hizmetine kendimizi hazırladığımız API'larımız var. Önümüzdeki dönemlerde banka olarak sadece kendi kanallarımızdan değil, işin regülasyonları doğrultusunda farklı üçüncü partiler üzerinden ya da bizim başka üçüncü parti hizmetlerinde yer alabileceğimiz finansal hizmetler yelpazesini kullanıcılarımıza açmayı planlıyoruz."

Pek çok sektör ve alanda, dünyada, Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında seçkiler sunan "Geleceği Konuşalım" podcast kanalı, Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından dinlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt