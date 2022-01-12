Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

Fatih Terim'in takıma kazandırılması için yoğun uğraş verdiği Morutan için sürpriz son. Sezon başında Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euroya kadroya katılan Olimpiu Morutan, eski takımına kiralanıyor.

ASLAN YOLLAMAK İSTİYOR

Rumen basınından Prosport'un haberine göre; Galatasaray ve Steaua Bükreş kulübü Morutan'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Sözleşme süresi belirlenmedi.

MAAŞINI KARŞILAYACAK

Haberin detayında Olimpiu Morutan için herhangi bir kiralama bedeli olmadığı belirtildi. Rumen kulübü, sadece futbolcunun maaşını karşılayacak.

ODASINI HAZIRLATTI

Morutan'ın dönüşüne sevinen kulübün sahibi Gigi Becali, futbolcunun odasını hazırlattı. Morutan, Andrei Cordea'nın odasında kalacak.

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