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Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sezon başında Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Steaua Bükreş'ten alınan Olimpiu Morutan, kiralık gönderiliyor. Rumen basını, Morutan transferinin detaylarını paylaştı.

Fatih Terim'in takıma kazandırılması için yoğun uğraş verdiği Morutan için sürpriz son. Sezon başında Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euroya kadroya katılan Olimpiu Morutan, eski takımına kiralanıyor.

Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

Rumen basınından Prosport'un haberine göre; Galatasaray ve Steaua Bükreş kulübü Morutan'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Sözleşme süresi belirlenmedi.

Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

Haberin detayında Olimpiu Morutan için herhangi bir kiralama bedeli olmadığı belirtildi. Rumen kulübü, sadece futbolcunun maaşını karşılayacak.

Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

Morutan'ın dönüşüne sevinen kulübün sahibi Gigi Becali, futbolcunun odasını hazırlattı. Morutan, Andrei Cordea'nın odasında kalacak.

Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Sorumlusu Haberler.com - Spor Haberleri
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