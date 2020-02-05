Gebze'de su kesintisi

05.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:40

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.



Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gebze İlçesinde 1200'lük CTP ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Gebze İlçesi Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim,Ulus ve Hürriyet Mahallelerinin üst kotlari, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent,Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış ve Tavşanlı Mahallelerinin tamamına 5 Şubat Çarşamba 13: 00 ile, 6 Şubat Perşembe 01: 00 arası 12 saat süre ile su verilemeyecektir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA