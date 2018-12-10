Gazişehir Gaziantep - Balıkesirspor Baltok: 0-2
STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Alper Çetin, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ali AkkorGAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Rıdvan, Kubilay, Ahmet Kesim, Kerim, (Dk. 70 Chabbi)Jefferson (Dk. 82 Muhammed) Mehmet Erdem, Segbefia, Oğulcan (Dk.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Alper Çetin, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ali Akkor
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Rıdvan, Kubilay, Ahmet Kesim, Kerim, (Dk. 70 Chabbi)
Jefferson (Dk. 82 Muhammed) Mehmet Erdem, Segbefia, Oğulcan (Dk. 70 Okan), Del Valle, Poepon
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Okan, Oğuz, Glumac, Bülent, Cumali (Dk. 80 Doğa) Muhammed Ali, Nizamettin, (Dk. 67 Furkan) Furkan Mahatma, Sedat, Abdulkadir (Dk. 76 Beleck)
GOLLER: Dk. 6 - Dk. 66 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Mehmet (Gazişehir Gaziantep) - Cumali, Sedat, Tomislav, Abdulkadir, Nizamettin (Balıkesirspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Gazişehir Gaziantep evinde Balıkesirspor Baltok'a 2-0 mağlup oldu.
6'ncı dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında üst direkten dönen topu ceza sahası üzerinde kontrol eden Nizamettin'in sert şutu ile top ağlarla buluştu: 0-1.
66'ncı dakikada penaltı kazanan Balıkesirspor Baltok'ta topun başına geçen Nizamettin'in sol köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşma konuk ekip Balıkesirspor Baltok'un 0-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
?