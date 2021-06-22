Gaziler Engelli Spor Kulübü Üyeleri Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Edirne'de düzenlenecek olan 660. Geleneksel Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü üyeleri, Tekirdağ'da yapacakları kamp öncesi Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.