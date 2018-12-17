Gaziantep'ten Kısa Kısa

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) "Gelişimsel Geriliği olan Çocuklarda Tanılama ve İzleme" konulu seminer düzenledi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Avcı tarafından düzenlenen seminere hastanelerin psikolog ve terapistleri katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, gelişimsel geriliğin erken yaşlarda saptanmasının son derece önemli olduğunu belirterek, oda olarak gerçekleştirilen seminerle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını kaydetti.

- Şahinbey'de voleybol turnuvası

Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde voleybol turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası başladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz liseler arası voleybol turnuvası okullarımız tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Biz de belediye olarak onlara destek verip, spora teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerin içerisinde olmasını ve spor yapmasını her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz."

Kaynak: AA