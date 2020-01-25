Gaziantep'ten Elazığ'a arama kurtarma çalışmalarına destek
Gaziantep'ten hareket eden 16 araç ve 54 personel, Elazığ'da deprem bölgesine çalışmalara başladı.
Gaziantep'ten hareket eden 16 araç ve 54 personel, Elazığ'da deprem bölgesine çalışmalara başladı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gecenin ilerleyen saatlerinde ilimizden Elazığ deprem bölgesine gönderilen görevli sayısı Kızılay ve AKUT ekiplerinin de katılımıyla toplam 16 araç ve 54 personele ulaşmıştır. Ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır."