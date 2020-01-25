Gaziantep'ten Elazığ'a arama kurtarma çalışmalarına destek
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Gaziantep'ten Elazığ'a arama kurtarma çalışmalarına destek

Gaziantep'ten hareket eden 16 araç ve 54 personel, Elazığ'da deprem bölgesine çalışmalara başladı.

25.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:36
Gaziantep'ten Elazığ'a arama kurtarma çalışmalarına destek

'ten hareket eden 16 araç ve 54 personel, 'da bölgesine çalışmalara başladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gecenin ilerleyen saatlerinde ilimizden Elazığ deprem bölgesine gönderilen görevli sayısı Kızılay ve AKUT ekiplerinin de katılımıyla toplam 16 araç ve 54 personele ulaşmıştır. Ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır."

Kaynak: AA
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