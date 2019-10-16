Gaziantep'teki DEAŞ davası

16.10.2019 15:22

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, askeri bölgede yakalanan 3 sanık 6 yıl 3'er ay, yanlarında bulunan 3 kadın da 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Melih Engin, Ulaş Çelebi ve Abdulkerim Eski katılmazken H.Ç, D.E. ve M.B. ile sanık avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, DEAŞ'a katılmadıklarını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların yaklaşık bir yıl önce Ermiş Hudut Karakolu sorumluluk alanında askeri yasak bölgede yakalandıklarını hatırlatarak, sanıklar Engin, Çelebi ve Eski'nin DEAŞ'a katıldığını, askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunduğunu, kadınlar hakkında ise yeterli delil bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Melih Engin, Ulaş Çelebi ve Abdulkerim Eski'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar H.Ç, D.E. ve M.B'ye ise "izinsiz askeri yasak bölgeye girme" suçundan 2 ay 15'er gün hapis cezası verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak: AA