Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
25.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:12
Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında 31 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal