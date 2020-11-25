Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 2 kitap ve çeşitli objeler ele geçirildi

Gaziantep'te, tarihi eser olduğu değerlendirilen ve üzerinde Hristiyanlığa ilişkin sembollerin yer aldığı 2 kitap ile çeşitli objeleri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, tarihi eser olduğu değerlendirilen ve üzerinde Hristiyanlığa ilişkin sembollerin yer aldığı 2 kitap ile çeşitli objeleri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıl Mahallesi'nde F.T'nin (50) evinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler F.T'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, üzerinde Hristiyanlık dinine ilişkin resim ve sembollerin bulunduğu 2 deri kitap, 7 taş su kabı, 3 hançer, 2 demir parçası, 4 kılıç ile tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar Gaziantep Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak