Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza
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Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza

11.11.2020 09:34 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:38
Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza

GAZİANTEP'te, polisler tarafından helikopter ile yapılan trafik denetiminde; emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 60 sürücüye ceza işlemi uygulandı.

GAZİANTEP'te, polisler tarafından helikopter ile yapılan trafik denetiminde; emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 60 sürücüye ceza işlemi uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 7 ekip ve 25 personel ile denetim yaptı. Havadan helikopter ile yapılan denetimde; emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 60 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimde, 4 araç trafikten menedilirken, ekipler denetimlerin devam edeceğini belirtti.


Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza
Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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