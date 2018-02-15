Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında 1 Tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te bazı şirketlere operasyon yapılmıştı. Operasyonlarda S.E., M.T., C.G., C.B., Z.K., M.K., Y.D. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, C.G., C.B., Z.K., Y.D. hakkında adli kontrol kararı uygulandı. M.T. ile S.T. isimli şahıslar ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. - GAZİANTEP