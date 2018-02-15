Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında 1 Tutuklama
AFRİN HAREKATI'NDA 27. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında 1 Tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te Fetö Soruşturmasında 1 Tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te bazı şirketlere operasyon yapılmıştı. Operasyonlarda S.E., M.T., C.G., C.B., Z.K., M.K., Y.D. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, C.G., C.B., Z.K., Y.D. hakkında adli kontrol kararı uygulandı. M.T. ile S.T. isimli şahıslar ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.