Gaziantep'te 'Deliklitepe Seyir Terası' hizmete açıldı - Haberler
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Gaziantep'te "Deliklitepe Seyir Terası" hizmete açıldı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapımı tamamlanan "Deliklitepe Seyir Terası" törenle hizmete açıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapımı tamamlanan "Deliklitepe Seyir Terası" törenle hizmete açıldı.

Oğuzeli Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapılan, içinde okçuluk ile binicilik eğitim merkezlerin bulunduğu Deliklitepe Seyir Terası'nın açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, tesisin ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Halka eser kazandırmanın öneminden bahseden Yıldırım, "Belediye başkanlığı yerel manada siyasetin en güzeli, en iyi icraatın yapıldığı yerdir. Bir eseri bir milletvekili yapamaz ama belediye başkanı düşünür ve hayata geçirir. Yerel yöneticilik sadece imar açmak yol yapmak değildir. O şehri her anlamda geliştirmektir. O şehrin katma değerini geliştirmektir. İşte burada bunun bir örneğini görüyoruz." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Oğuzeli'nin her anlamda gelişen bir ilçe olduğunu söyledi.

Hibe projelerin önemine değinen Gül, "Hibe projelerinden en fazla pay alan ilçelerimizden biridir Oğuzeli. Sayın Başkan da bunu en güzel şekilde kullanıyor. Burada içinde farklı aktivitelerin bulunduğu güzel bir tesis açıyoruz. İlçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise ilçenin köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

İlçeye yapılan yatırımları anlatan Kılıç, "Açtığımız bu tesisin içinde ata kültürümüzü yaşatmaya çalışacağız. Bunun için okçuluk ve binicilik eğitim yerleri açtık. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde hem yemeğini yiyecek, çayını içecek hem de ok atıp ata binecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından seyir terası hizmete açıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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