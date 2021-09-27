GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, kente yüklü miktarda kaçak sigara sokulduğu istihbaratı üzerine operasyon yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, baskın yaptığı depoda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara sokulduğu bilgisi üzerine operasyon yaptı. KOM ekipleri, alınan istihbarat üzerine harekete geçerek belirlenen depoyu takibe aldı.

Takip ve operasyon sonucu 33 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bir süre takip yapan ekipler, sigaraların sevk edileceği bilgisi üzerine düğmeye bastı. Depoya operasyon başlatan KOM ekipleri, yaptığı aramalarda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyon kapsamında yakalanan bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.