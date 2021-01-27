Gaziantep'te 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Gaziantep'te 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

27.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:38
Gaziantep'te 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil İlçesi Sani Konukoğlu Bulvarı'nda bulunan iş yeri ve araçta yaptıkları aramada 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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