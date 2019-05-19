Gaziantep'te, 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Şahinbey Spor Salonu'nda devam etti. Burada düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen'in günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı tören, öğrencilerin gösterileri ile son buldu.

Kaynak: DHA