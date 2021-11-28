Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gaziantep'e inşa edilen Türkiye'nin en büyük olimpik yüzme havuzu ve 8 adet spor tesisinin açılışına katıldı. Törende Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş ve sporcular yer aldı. Yüzücülerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, 19 yıldan beri her alanda olduğu gibi sporda da çok büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8 adet spor tesisinin açılışına katıldı. Sporcularla bir araya gelen Kasapoğlu gençleri açılışını yaptıkları tesislerde sporla buluşmaya davet etti.