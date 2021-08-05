Gaziantep'in ulaşım sorunu "GAZİRAY" ile çözülecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kentlerinden Gaziantep'in kent içi ulaşımındaki sorun ve sıkıntıları GAZİRAY Banliyö Projesi ile sona erecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kentlerinden Gaziantep'in kent içi ulaşımındaki sorun ve sıkıntıları GAZİRAY Banliyö Projesi ile sona erecek.

Sanayi ve turizmdeki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'nin birçok yerinden göç alan Gaziantep'te, ulaşım alanındaki sıkıntıları gidermek için birçok proje ve çalışma yürütülüyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kentteki 6 organize sanayi bölgesiyle şehir merkezi arasında işçi transferine bağlı olarak kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğunun, demir yolu hattıyla çözülmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda yapılan görüşmeler ve fizibilite raporları eşliğinde 2017'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Büyükşehir Belediyesi, 25 kilometre uzunluğuna, 16 istasyona sahip ve 6 OSB ile küçük sanayi bölgelerinin birbirine bağlantısını sağlayacak GAZİRAY Banliyö Projesi'ni başlattı.

Yaklaşık 4 yıl yoğun mesai harcanan ve belli aşamaya gelen projenin sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlerinin yüzde 42'si tamamlandı, 8 elektrikli tren setinin Sakarya'da yapımına devam ediyor.

Kentin "rüya projesi" olarak anılan ve önümüzdeki yıllarda tamamlanması hedeflenen çalışma ile kentteki yüzbinlerce insanın konforlu ve hızlı taşınması öngörülüyor.

Tramvayın yapımı Sakarya'da sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, projeyle ilgili çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

GAZİRAY'da kullanılacak tramvayların rengini ve modelini yapılan anketlerle Gazianteplilerin belirlediğini ifade eden Şahin, "Tramvaylarımızın yapımı Sakarya'da hızla devam edi. Yıl sonunda altyapıyı 25 Aralık Mahallesi'nin oraya kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Sinyalizasyon, altyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapıda da toplama, dağıtma istasyonumuz çok önemli ve çok büyük bir yapı hazırlandı." dedi.

Proje kapsamındaki metro ulaşımının altyapı çalışmaları tamamlandı

Şahin, banliyö projesiyle kentteki yüzbinlerce insanın ulaşımının sağlanacağına dikkati çekerek, kent için çok önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

Tramvayların yapımı tamamlanana kadar kiralanacak olan tramvaylarla yolcu taşımaya başlayacaklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ulaşım Master Planı'nın bütün uygulama aşaması tamamlandı, paketlendi. Proje kapsamındaki Gaziantep'in metro altyapısı paket olarak hazırlandı, bütün altyapısı tamamlandı. Bu konuda zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte kente geldiğinde Gaziantep'te 'metroya gideceğiz' diye söz vermişti. İnşallah önümüzdeki yıl yatırım programına alınmasıyla tek gündemimiz metro olacak. Diğerlerini zaten biz yapacak gücümüz var, başlıyoruz ve tamamlıyoruz ama metro kısmıyla çok büyük devlet yatırımı gerekiyor. Gaziantep'te bunu hakkediyor. Bunun da altyapısını tamamladık, önemli olan altyapıydı. Gerisi yatırım programına alınıp, 'bismillah' diyerek başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir