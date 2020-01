Gaziantep'in file bekçisi Günay Güvenç: Daha üst sıralara tırmanma şansımız var

07.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:00

"Lige renk kattık diye düşünüyorum"

"Sumudica, futbolu yaşayan birisi"

"Şehrin desteğini arkamızda hissediyoruz""Herkesin herkesi yenebileceği bir sezon görüyoruz""Bir Anadolu takımının şampiyon olacağını düşünüyorum" " Vedat Muriç beğendiğim forvetlerden birisi" Genç ve yetenekli kalecilerimiz var""Avrupa Şampiyonası'nı dört gözle bekliyorum""Beşiktaş'ta oynadığım dönem milli takıma çağrılmayı bekledim"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı kalecisi Günay Güvenç, "Oyuncu grubu olarak kalitemizi bildiğimiz için beklentimiz, tabii ki düşmemeye oynamamak. Görüldü ki puan anlamında ilk yarıyla birlikte belki daha üst sıralara tırmanma şansımız var" dedi.Süper Lig'in 2'nci yarısına Antalya'da hazırlanan Gaziantep Futbol Kulübü'nde takım kaptanı Günay Güvenç, sezonun 2'nci yarısından teknik direktör Marius Sumudica'ya kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."LİGE RENK KATTIK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"Ligin ilk yarısında göze hoş gelen bir futbol oynamaya çalıştıklarını ve bunu başardıklarını söyleyen Güvenç, "Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Lig'de ilk senesi. Geçen sene 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadık. Hocamızla beraber yeni oyuncular aramıza katıldı. Sezon başı kampında adaptasyon süresi çok uzun oldu yeni oyuncu sayısı çok olduğu için. Hızlı bir şekilde güzel bir performans vermek zorundaydık. Bunu hem futbol, hem de takım olarak başardığımızı düşünüyorum. Lige renk kattık diye düşünüyorum. Fazla geriye yaslanmayan, hücumu düşünen bir futbol oynamaya çalıştık. 24 puana ulaştık. Bu anlamda iyi gözüküyor. Sahada daha iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz, şu anda da 2'nci yarıya hazırlanıyoruz" diye konuştu. "BEKLENTİMİZ, DÜŞMEMEYE OYNAMAK"Bu sezon takım olarak hedeflerinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Günay Güvenç, "Oyuncu grubu olarak kalitemizi bildiğimiz için beklentimiz, tabii ki düşmemeye oynamamak. Görüldü ki puan anlamında ilk yarıyla birlikte belki daha üst sıralara tırmanma şansımız var. Yeni bir kadro, yeni bir hoca, kulübün ilk Süper Lig sezonu. Her ihtimale karşı cephe aldık sezon başında. Tabii ki bu sene Süper Lig'de kalmayı, ilerleyen senelerde de üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı."SUMUDİCA, FUTBOLU YAŞAYAN BİRİSİ"Teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili ise tecrübeli kaleci şunları söyledi: "Hoca ile 6 aydır çalışıyorum. Futbolu yaşayan birisi. Kendi hayatını bir kenara bırakıp futbola odaklanmış bir hocamız var ekibiyle beraber. Ekibinde de çok iyi insanlar var. Bizi hep destekleyen, arkamızda duran ama istedikleri olmadığında da masaya vuran bir hoca. Dedikleri takıma çok iyi yansıyor. Takıma nasıl, ne zaman dokunacağını biliyor. Benim için çok büyük şans. Avrupa'da birkaç takımda çalışmış bir hoca. Takım da benim gibi aynı düşünceye sahip. Bazen saha kenarında kendini kaybediyor ama bunu takım için yapıyor. Tam istediği sistemi oturmamasına rağmen takıma çok güzel sinyaller veriyor. Kulüp olarak, taraftar olarak bu işin başı sabır. Daha iyi işler yapabiliriz. Onun eline de yeni bir kadro verildi. Hocamızla beraber güzel bir yolda gidiyoruz.""ŞEHRİN DESTEĞİNİ ARKAMIZDA HİSSEDİYORUZ"Gaziantep şehrinin kendilerine çok büyük destek olduğunu vurgulayan Güvenç, "Desteği görüyoruz. Takımda oynayan oyuncuların kendini şanslı hissetmesi gerek bu konuda. Ben farklı şehirlerde futbol oynadım Türkiye'de. Taraftarlar artmaya başladı. Bundan önce Gaziantepspor vardı. Onlar ne yazık ki amatöre kadar düştü. Şimdi şehir bize sahip çıktı ve böyle de olması gerek. Çok güzel atmosfer var, tesis, şehir ve stat anlamında. Hiçbir sorunumuz yok. Kulübümüz, çok güzel yönetiliyor. Her şey yolunda gidiyor. Hiçbir futbolcunun bu konuda bir sorunu olamaz. Şehir de bize destek oluyor. Bunu takım olarak hissediyoruz. Seyirci anlamında biraz beklentiler yüksek olsa da bu durum normal. Ben taraftar olarak da tribündeydim küçükken. Biz bunun dengesini iyi yakaladık diye düşünüyorum. Bize sahip çıkıyorlar" açıklamasında bulundu."HERKESİN HERKESİ YENEBİLECEĞİ BİR SEZON GÖRÜYORUZ"Süper Lig'in ilk yarısında her takımın zorlandığını söyleyen Güvenç, "Süper Lig, Avrupa'nın birçok ligine göre farklı bir lig. Daha çok duyguların yüksek olduğu, savaşma anlamında performans veriliyor. Türk olsun, yabancı olsun kaliteli oyuncularımız var. Zor bir lig. Dört büyükler de zorlanmaya başladı. Anadolu takımlarında gelen futbolcular, büyük takımları yenmek için daha fazla emek sarf ediyor. Bu gayet normal. Şimdiye kadar bu sene itibariyle herkesin herkesi yeneceği bir sezon görüyoruz. Örneğin, Kayserispor kendi sahasında Fenerbahçe'yi yendi. Bunlar güzel şeyler. Herkesi daha da motive ediyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor" şeklinde konuştu."BİR ANADOLU TAKIMININ ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"Süper Lig'de bir Anadolu takımının tekrar şampiyon olacağına inandığını söyleyen başarılı file bekçisi, "Bunun başında farklı şeyler olması lazım. Kulüp olarak, taraftar olarak çok şey gerektiriyor. Sadece oyuncuların performanslarıyla olmuyor. Şimdi bakıldığında Sivasspor güzel bir yol aldı ama benim düşüncem, saha dışı etkenler de çok önemli. Ben dört büyükler dışında bir Anadolu takımının şampiyon olacağına inanıyorum. Bunu da başarmak için güzel bir yol çizilmeli ve iyi yönetilmeli. Benim kişisel hedeflerimden biri de Gaziantepspor ile bu" dedi."VEDAT MURİÇ BEĞENDİĞİM FORVETLERDEN BİRİSİ"Türkiye'de çok yetenekli forvet oyuncularının olduğunu söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Kaliteli forvetlerimiz var. Özellikle de büyük takımlarımızda. Benim beğendiğim forvetlerden biri Vedat Muriç. Kariyer planlaması çok hoşuma gitti. Önceden de takip ettiğim bir sporcu. Kendine bakan ve geliştirmeye çalışan bir oyuncu. Kişiliği de öyle. Tabii ki ligimizde gayet iyi forvetler var. Bizim takımımızdaki Kayode de beğendiğim forvetlerden biri. Onun da bir adaptasyon süreci vardı, her hafta performansı daha iyiye gidiyor. Burak ağabey var, Falcao var. Çok iyi işler oluyor. Ben forvet anlamında Türkiye'de iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı."GENÇ VE YETENEKLİ KALECİLERİMİZ VAR"Türkiye'nin kaleci konusunda sıkıntı yaşamadığını söyleyen Günay Güvenç, "Genç ve yetenekli kalecilerimiz var. Ben, Türkiye'de altyapı kalecileriyle çok çalıştım. Yetenek anlamında, fizik anlamında gayet iyi kalecilerimiz var. Bunun da meyvelerini topluyoruz. Trabzonspor'da Uğurcan, Fenerbahçe'de Altay, Rize'de Gökhan var. Gayet iyi bir yol çiziyoruz. Şu anda da milli takımımızda Mert oynuyor. Kaleci anlamında son 2-3 yılda gayet iyi mesafe kat ettik. Bunun başı sabır. Bir kurtarışla iyi kaleci olunmadığı gibi bir hatayla da kötü kaleci olunmaz. Ben Almanya'da oynarken şu anda futbolu bırakmış bir kaleci bana, 'Bir kalecinin iyi ya da kötü olduğunu 200 maç sonra anlarsın' demişti. Bu 5 sezona dayalı bir açıklama. Kalecide devamlılık çok önemli. Hatası da olacak. Tabii psikoloji anlamında sahalara oyunculara bakarsan kalecinin işi daha zor ama ülkemizde yetenekli kaleciler var. Bu konuda hiç şüphem olmadı. Bunun da devamının geleceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu."AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"A Milli Takım'ın genç ve potansiyeli yüksek bir jenerasyona sahip olduğunu vurgulayan Güvenç, "2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak Türkiye için çok önemliydi. Çok mutlu olduk. Tabii bunu biraz daha geriye sayarsak başlangıcını Lucescu yaptı. Onun oyuncu çağırma tercihini ben çok güzel buldum. Daha çok genç oyunculara dayalı bir kadro kurmaya çalıştı. Ben olsam aynısını yapardım ama dediğim gibi genç oyuncuları çağırıp hemen ilk sene bir şey beklemek çok zor. Onu da başardık. Gerçekten bu gelen gençlerimiz, yaş anlamında Avrupa'da oynayacak kalitedeler. Zaten gösteriyorlar. Şenol Hoca tecrübesiyle birlikte takıma bir şeyler katmaya başladı. Çok güzel bir görüntü çizdik. Bunu futbol anlamında sahaya yansıttığını düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nı dört gözle bekliyorum" diye konuştu."BEŞİKTAŞ'TA OYNADIĞIM DÖNEM MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI BEKLEDİM"A Milli Takım'a seçilmek için elinden geleni yapacağını ve pes etmediğini söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Geçmiş yıllara bakarsak Beşiktaş'ta oynadığım sürede açık söylersem çağırılmayı bekliyordum. O zamanlar öyle görmediler ve buna saygı da duydum. Ben 2'nci ligde oynarken milli takım kaleci anlamında sorun yaşamadı. Bu seneye bakarsak şu an ligimizde oynayan Türk kaleciler var. Ben de onlara dahil olamadım ama tabii ki hedeflerimden biri milli takımlara gitmek. Yaş, oyuncuyu bir yere kadar getirir, ondan sonra ise iyi-kötü olmasına bakılır. Kim daha iyiyse o oynar. Yaşa bakılmaz. İyi olan oynar. Bunun örneği de Emre Belözoğlu'dur. Onun da arkasında genç oyuncular var ama o oynuyor. Şu an hocalar karar veriyor, buna saygı duyacağım ama pes etmek gibi bir niyetim yok. İleride ben de milli takıma dahil olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Günay Güvenç'in açıklamaları

Kaynak: DHA