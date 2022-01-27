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Gaziantep FK, Antalya'da kampa girdi

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Antalya'da kampa girdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için Antalya'da kampa girdi.

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için Antalya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23. haftada oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Antalya'ya giden kırmızı-siyahlı ekip, Gaziantep'teki yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarına burada devam edecek.

Bugün ilk antrenmanına çıkacak olan kırmızı-siyahlı ekip, 29 Ocak Cumartesi günü saat 15: 30'da Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Güneydoğu temsilcisi, 4 Şubat Cuma günü Gaziantep'e gelip, ertesi gün oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için kampa girecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Antalya, Spor, Haber

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