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Gaziantep, Futbol, Spor

Gaziantep FK, 5 Mayıs'a kadar izinli

Gaziantep Futbol Kulübü, tüm takımın 5 Mayıs'a kadar izinli olduğunu açıkladı.

07.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:03
Gaziantep FK, 5 Mayıs'a kadar izinli

Gaziantep Futbol Kulübü, tüm takımın 5 Mayıs'a kadar izinli olduğunu açıkladı. Kırmızı siyahlı kulüp, 14 gün karantina süreci nedeniyle tüm takımın 20 Nisan'da Gaziantep'te olmaları için uyarıda da bulundu.

Kırmızı siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Liglere, Covid-19 virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından takımımız 5 Mayıs Salı günü toplanarak tesislerimizde çalışmalara başlaması planlanmaktadır. Bu süreçte her zaman insan sağlığını ön planda tutarak hareket eden yönetim kurulumuz, verdiği son kararla birlikte futbolcularımıza seyahat yasağını kaldırmış olup ancak süreci evlerinde atlatmaları konusunda önerilerini sürdürmüştür. Günlük olarak futbolcularımızla görüşmelerin devam ettiği bu günlerde, futbolcularımızın ülkelerine veya şehirlerine gidişlerine de dolaylı olarak izinler verilmiştir. Şuan takımımızda yer alan on altı futbolcumuz Gaziantep'te bulunurken, dört futbolcumuz ülkesine gitmiş olup, yedi oyuncumuz da kendi şehirlerine dönmüştür. Yönetim kurulumuzun bilgisi ve izni içerisinde gerçekleştirilen bu seyahatler sonucunda takımımıza karantina süreciyle ilgili de bilgilendirme yapılmış olup, antrenman sürecinden en az 14 gün önce dönmeleri konusu iletilmiştir. Şuan Gaziantep dışında bulunan teknik heyetimiz ve futbolcularımızın herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 20 Nisan tarihinde şehrimize dönüşü kararlaştırılmış olup, 14 günlük karantina süresinin ardından 5 Mayıs tarihinde tam kadro olarak çalışmalara başlanılması planlanmaktadır. Ayrıca futbolcularımızın, personelimizin ve teknik heyetimizin 5 Mayıs tarihinde Covid-19 testi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Alt yapı futbolcularımız da günlük olarak takip edilmekte olup, bu süreci antrenörlerimizin hazırladığı program dahilinde evlerinde çalışarak geçirmektedir. Alt yaş gruplarımızın toplanma tarihi ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonumuzun vereceği karar takip edilmektedir. Futbolcularımızın durumları sağlık ekibimiz tarafından sürekli olarak takip edilmekte olup, herhangi bir rahatsızlığı bulunan futbolcumuz bulunmamaktadır.Gaziantep'te bulunan futbolcularımız; Mehmet Erdem Uğurlu – Muğdat Çelik – Pawel Olkowski – Bartek Pawlowski – Aziz Tetteh – Papy Djilobodji – Patrick Twumasi – Larry Kayode – Mustafa Bozan – Alin Tosca – Kenan Özer – Güray Vural – Rahman Chibsah – Andre Sousa – Jefferson – Junior MoraisYurt dışında bulunan futbolcularımız; Günay Güvenç – Alexandru Maxim – Kana Bıyık (gidecek) – Souleymane Diarra (gidecek)

Kendi şehirlerinde bulunan futbolcularımız; Muhammet Demir – Kubilay Aktaş – Oğuz Ceylan – Furkan Soyalp – Haydar Yılmaz – Ulaş Zengin – Hasan Yurtseven."


- Gaziantep

Kaynak: DHA

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