Gaziantep Fatma Şahin'i Binlerce Kişi Karşıladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel seçimlerde aday olmasının açıklanmasının ardından bugün kente geldi. Binlerce kişi tarafından karşılanan Şahin gözyaşlarını tutamazken, "40 il açıklandı tek kadın belediye başkan adayı olarak huzurlarınızdayım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Fatma Şahin Gaziantep Havalimanı'nda törenle karşılandı. Şahin'e havalimanı apronunda AK Parti İl yöneticileri çiçek vererek tebrik etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şahin, gururlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Partililerime, il yönetimime, görevli çaycı arkadaşımdan mahalle temsilcisine kadar herkese teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çok mutluyum. İlk kez bölgenin kadın büyükşehir belediye başkanı olarak işi sürdürülebilir kılmak, başarının taçlanmasını sağlamak adına bu görev bize yeniden tevdi edildi. Benim hayatımla birlikte köydeki Mehmet eminin kızının milletvekili olabileceği, şehirdeki Ayşe teyzenin kızının bakan olabileceğini ispatladık. Artık bundan sonra kızlarımızın hedefleri çok daha büyük. Rol model olmak kolay değil. İlk olmak çok zor, kutup yıldızı olmak çok zor. İmanla, cesaretle çalışınca da başarılmayacak hiçbir şey yok. Bunu ispatlamaya çalıştık, hamdolsun bugün bunu başarmış olarak karşınızdayım. Tabi 40 il açıklandı tek kadın belediye başkanı adayı olarak huzurlarınızdayım. Anadolu kadınına olan güvendir bu. AK Parti'nin kadına duyduğu güvendir bu. 2,5 milyonluk Gazi şehrim emini olmak çok büyük bir güven ve sorumluluk istiyor."

Havalimanı çıkışında da Şahin'i binlerce partili ve vatandaş pankart ve sloganlarla karşıladı. Kendisi için hazırlanan sahneye çıkan Şahin duygulanarak gözyaşı dökerken, sahnedeki kafeslerde bulunan güvercinleri gökyüzüne saldı.