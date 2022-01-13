Gaziantep aşılamada "mavi" kategoriyi hedefliyor

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "sarı" kategoride yer alan Gaziantep'te, aşılanma oranı artırılarak "mavi" kategoriye geçilmesi hedefleniyor.

Aşılama çalışmalarının yoğun devam ettiği kentte, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların aşılanarak Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmaları için yoğun çaba gösteriyor. Kentteki birçok noktada kurulan stant ve istasyonlarda aşılama yapan ekipler, toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için aşı hakkı tanımlanan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Kentte aşılama oranındaki artış her geçen gün sürerken, vaka sayısında da hissedilir seviyede artış görülmeye devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, AA muhabirine, kentte ikinci doz aşı oranının yüzde 74 seviyelerine ulaştığını söyledi.

Aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Tiryaki, "Bir hafta içerisinde ikinci doz aşıda yüzde 75'leri göreceğiz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bakanımız günlük olarak haritalarımızı açıklıyor. Yeni çıkan varyant çok fazla yayılıyor ama hastaneye yansımadığı için bizi rahatlatıyor. Buna en büyük katkı aşılama oranlarımızdır." dedi.

"Yeni varyant hızla yayılmaya başladı"

Tiryaki, Dr. Ersin Arslan Mücahitler ek binasının Kovid-19 hastanesi olarak kullanıldığını anımsatarak, hastanenin doluluk oranının yüzde 32 olduğunu ifade etti.

Omicron varyantının hızla yayıldığını aktaran Tiryaki, "Son bir haftada yeni varyant hızla yayılmaya başladı. Bu hafta da hızla artacağını düşünüyorum. Artış özellikle aşı olanlar da hastaneye yatışa dönmediği için şu an herhangi bir endişemiz yok." diye konuştu.

"Aşımızı yaptıralım"

"Normalleşmeyi biraz fazla rahatlama gibi gördük. Sosyal mesafeye mutlaka uymamız lazım." diyen Tiryaki, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanı'nın kastettiği normalleşmeyi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yapacaktık. Bir anda normale döndük. Hiçbir şeye dikkat etmemeye başladık. Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Dikkat etmek zorundayız. Belki gelecek yıl pandemiyi konuşmayacağız. Artık belki, Kovid-19 sıradan üst solunum yolu enfeksiyonu veya grip, diyeceğiz. Umudumuz da bundan sonra bu yöndedir. Vaka sayılarının artmaya başladığı bu dönemde özellikle kalabalık ortamlara girmemek gerekiyor. Girdiysek de mutlaka maske kullanmak gerekli. Ortamda birbirimize ikramda bulunmamak gerek. Mesafelerimizi koruyarak bu işin üstesinden gelebiliriz. Vakalar arttı, yandık bittik gibi yasakların gelmesini beklememek gerekiyor. Kendi yasağımızı kendimiz koyalım. Maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. En önemlisi de aşımızı yaptıralım. Yakalanmayacağız diye bir garantimiz yok. Hastalığa aşılı da olsak yakalanabiliriz ama hafif atlatırız. Soğuk algınlığı gibi 3-5 gün dinlenerek atlatabiliriz. "

Hastanede aşı yaptıran Leyla Polat da ailesinde herkesin üçüncü doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Bugün de ben üçüncü doz aşımı yaptırdım. Herkesin aşı olmasını tavsiye isterim." diye konuştu.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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