Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Spor

Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Salonda güç ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, daha sonra gruplar halinde gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Tedavisi süren ve saha çalışmalarına başlayan Alexandru Maxim ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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