GAZİANTEP - "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
İslahiye Devlet Hastanesi binasının dış/genel planı Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi Vatandaşlarla röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren İslahiye Devlet Hastanesinin acil servisine başvurdu.
İslahiye Devlet Hastanesi binasının dış/genel planı
Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi
Vatandaşlarla röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren İslahiye Devlet Hastanesinin acil servisine başvurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek