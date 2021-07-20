GAZİANTEP - "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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GAZİANTEP - "Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye Devlet Hastanesi binasının dış/genel planı Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi Vatandaşlarla röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren İslahiye Devlet Hastanesinin acil servisine başvurdu.

İslahiye Devlet Hastanesi binasının dış/genel planı

Yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesi

Vatandaşlarla röportaj GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren İslahiye Devlet Hastanesinin acil servisine başvurdu.

GAZİANTEP - 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
GAZİANTEP - 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
GAZİANTEP - 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
GAZİANTEP - 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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