Gaziantep-6 Aylık Evli Çift ile Babaanneleri Yan Yana Defnedildi

6 aylık evli çift ile babaanneleri yan yana defnedildi

Fransa'dan tatil için geldikleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 aylık evli Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti ile babaanneleri Güllü Gökkaya'nın (78) cenazeleri gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Geçen Ağustos ayında evlenerek Fransa'ya yerlşen Serkan ve Selda Gökkaya çifti, tatil için bir süre önce memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi. Müzisyenlik yapan Serkan Gökkaya, eşi Selda ile birilkte geçen perşembe günü babaannesi Güllü Gökkaya'nın evine misafir oldu. Geceyi burada geçiren Serkan ve Selda Gökkaya çifti ile babaanneleri Güllü Gökkaya, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Fransa'ya bugün dönmenin planını yapan Gökkaya çifti ve babaanneleri için cenaze töreni düzenlendi. Kurudere Mahallesi'ndeki Hurşit Camisi'nde kılınan cenaze namazına yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Serkan ve Selda Gökkaya çifti ile Güllü Gökkaya'nın cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.