Gazi Milletvekilinden "Malazgirt Zaferi" Mesajı

Darbe girişiminin yaşandığı gece TBMM'ye bomba atılması sonucu eşi ve kızıyla yaralanan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü dirlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde aynı inanç ve kıvançla kutladıklarını kaydetti.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Türkoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünün birlik ve beraberlik içinde kutlandığını belirtti.

Türkoğlu, "2200 yıllık devlet, 1400 yıllık medeniyet, 1000 yıllık hakimiyetle dünya tarihinde örneğine az rastlanır kutlu bir maziye sahip olmanın milletçe onurunu yaşadıklarını ve tarihten devraldıkları kutlu mirasla tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ülküsünde 16 imparatorluk bakiyesi Türkiye'yi 2071'lere taşıdıklarını" bildirdi.

Ağustos ayının tarihi önemini vurgulayan Türkoğlu, "Anadolu'nun aziz milletimize ebeden yurt oluşunu sağlayan Malazgirt Zaferi'nin, yine Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nin ağustos ayının son haftasına tekabül etmesi hasebiyle bu haftayı zafer haftası olarak kutluyoruz. 1071 Malazgirt'te başlayan kutlu yürüyüşümüzü, her türlü badirelere, zorluklara, güçlüklere rağmen kazanılan yeni zaferlerin akabinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mihmandarlığında Cumhuriyet'imizin kuruluşu ile taçlandırdık." ifadesini kullandı.

"Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın üzerine yürüyen Bizans ordusunda bulunanların ortak adının düşman, Selçuklu ordusunun içinde yer alan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza'dan oluşan mücahitlerin ortak adının ise kardeş" olduğunu aktaran Türkoğlu, mesajına şöyle devam etti:

"İşte bu kardeşlik ruhu ile Malazgirt'te, Niğbolu'da, Mohaç'ta, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da destan yazan bu aziz millet, üzerinde oynanan her türlü siyasi, askeri, ekonomik ve finansal darbelere karşı da tek yürek, tek bilek olmuştur ve olmaya da devam ediyor. İşte bu ruh, bizi ayakta tutuyor, işte bu ruh sayesinde 2053, 2071'lere doğru emin adımlarla kutlu yürüyüşümüzü sürdürüyor ve büyük Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü vesilesiyle 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını bize açan ve 'Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır diyen Sultan Alparslan ve şanlı bir direnişle müdafaa ettiği bu güzel vatanın ebeden Türk yurdu olmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bize kutlu vatanı emanet eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle ve gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını, kıymetli Hataylı hemşerilerimizi ve aziz milletimizi en içten dileklerimle selamlıyorum."