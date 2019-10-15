"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7....

15.10.2019 15:12

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan eylül ayı verilerine göre, portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 42 artarak 245 milyar TL büyüklüğe erişti." dedi.



İş Portföy'ün gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren, "İş Portföy Quasar GYF"nin tanıtımı Quasar İstanbul'da yapıldı. Toplantıda, "İş Portföy Quasar GYF" ile ilgili plan ve hedefler açıklandı.



Toplantının açılışında konuşan Eraslan,Türk ekonomisine doğrudan kaynak aktarırken yatırımcılara uluslararası standartlarda, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunmayı sürdürdüklerini, gayrimenkul yatırım fonlarına yenilerini eklediklerini belirtti.



Kalite ve mükemmellik anlayışıyla, "Dünyanın En İyi Rezidansı" ödülü ile onurlandırılan Quasar İstanbul'da yer alan rezidans ve ofislerin, İş Portföy'ün Gayrimenkul Yatırım Fonları çatısı altında olduğuna dikkati çeken Eraslan, İş Portföy olarak gayrimenkul yatırım fonları arasına giren, İş Portföy Quasar GYF markası altında sundukları Quasar İstanbul'da yer alan rezidans ve ofislerle kıvanç duyduklarını dile getirdi.



Eraslan, Quasar İstanbul'da yer alan rezidans ve ofislerin İstanbul'un kalbinde, benzersiz bogˆaz manzarası ve kusursuz mimarisiyle en az I·stanbul kadar görkemli ve ışıltılı bir yaşam sunduğuna işaret ederek, "Emre Arolat imzalı mimarisi, benzersiz konumu ve sosyal yaşam olanaklarıyla Quasar İstanbul projesinde yer alan rezidans ve ofislerimiz, İş Portföy Quasar GYF markası altında avantajlı ve kazançlı bir yatırım aracı olarak yükseliyor." dedi.

"Gayrimenkul yatırım fonları sektörüne liderlik etmeye devam ediyoruz"

Tevfik Eraslan, gayrimenkul yatırım fonları sektörüne liderlik etmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu süreçte Quasar İstanbul'da yer alan rezidans ve ofisler için yatırım fırsatı oluştuğunda gayrimenkul yatırım fonlarımızın portföyüne katmaya karar verdik. Uluslararası iş ortaklarımızın deneyimi ve İş Portföy'ün profesyonel yönetimi ile belirlenen yüksek getiri potansiyeli taşıyan gayrimenkul seçenekleri sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Eraslan, SPK tarafından açıklanan eylül ayı verilerine göre, portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğünün yılbaşından bu yana yüzde 42 artarak 245 milyar TL büyüklüğe eriştiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakamın 116 milyar TL'lik kısmını BES ve OKS fonları, 97 milyar TL kısmını ise yatırım fonları oluşturmaktadır. Geriye kalan büyüklük ise özel portföy yönetimi işinden sağlanmaktadır. 97 milyar TL'lik yatırım fonlarının içinde gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarının büyüklüğü de var."

"Piyasalardaki sakinleşme ve faizlerin düşmesi ilgiyi artırıyor"

Aremas Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan da Quasar GYF'nin iç mimarisiyle, içeride kullanılan ürünleriyle, kesintisiz boğaz manzarasıyla İstanbul'un en iddialı rezidans projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, beklentilerin üzerinde Türk müşteri talebi olduğunu dile getirdi.



Arslan, bu lansman toplantısıyla Türk müşterilerin taleplerinin daha da artacağını aktararak, "İş Portföy, Quasar isimleri önemli. Piyasalarda ki sakinleşme ve faizlerin düşme hali insanların bu tür projelere daha fazla ilgi göstermesini sağlıyor. Bunu piyasada genel olarak görüyoruz. Bu projede hem Türk vatandaşlarımızın hem de yabancıların ilgisi oldukça iyi düzeyde." ifadelerini kullandı.



Jones Lang LaSalle (JLL) Sermaye Piyasaları ve Konut Yatırımları Direktörü Gün Gökkaya ise Türkiye'nin gayrimenkul yatırımları ve sermaye piyasaları açısından çok cazip bir noktada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Quasar GYF projesinde gayrimenkul yatırım fonu ile ilgili kazandırılmış bir derinlik var. Gayrimenkul piyasaları, İş Portföy öncülüğünde bir yenilik kazanmış oluyor. Şu ana kadar yaptığımız temaslarda, geçen hafta Hong Kong'da katıldığımız zirve de Avrupalı yatırımcılardan ve Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki yatırımcılardan ilgi görüyoruz. Bunun dışında da Azerbaycan'da bu projeye ilgi olduğu konusunda görüşmelerimiz sürüyor. İlginin aratacak devam edeceğini düşünüyorum."



İstanbul kadar büyüleyici bir proje



İş Portföy Quasar GYF çatısı altında bulunan Quasar İstanbul'daki rezidans ve ofisler, İstanbul'un en özel arazisi üzerinde konumlanan, 156 metre yükseklikte ve Kız Kulesi'nden adalara uzanan panoramik İstanbul ve Boğaz manzarası ile şehrin tam kalbinde yer alıyor.



Quasar I·stanbul dünyada çok az projenin sahip oldugˆu bir ayrıcalıkla Alman Sürdürülebilir Bina Sistemi Sertifikası olan DGNB Gold Sertifikası'nı Türkiye'ye kazandıran ilk gayrimenkul projesi. Türkiye'deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ÇEDBI·K ile özel bir işbirliği yapmakta olan Quasar İstanbul, lüksü ve ayrıcalıgˆı, doğal yaşama saygılı biçimde sunuyor.



Quasar İstanbul projesinin ortak alanlarını tasarlayan dünyaca ünlü iç mimar Marcel Wanders, Newsweek tarafından Avrupa'nın en önemli degˆis¸im liderleri arasında gösterildi. Marcel Wanders dokunus¸larıyla Asya ve Avrupa'nın buluştuğu noktada Quasar ışıltısı daha da göz alıcı hale geliyor.



Lüks ve konforun birlikteliği



Farklı beklentilere yönelik olarak 1+1'den 4+1'e kadar olan daireler ve özel Penthouse seçenekleriyle tasarlanan Quasar Residences, lüks ve konforun mükemmel birlikteliğini sunuyor ve her oda benzersiz I·stanbul Bogˆazı manzarasına açılıyor.



Quasar I·stanbul, evden çalışma konseptini tercih edenlere de Home Office'leri sunuyor. Kulenin 6. ve 12. katlarında 115 ile 190 metrekare arasında değişen büyüklüklerde 1 veya 2 yatak odalı home office seçeneklerinden tercih yapılabildiği gibi ortak bahçe alanlarında da toplantı yapılarak Fairmont Hotel'in sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerden kullandığın kadar öde sistemiyle yararlanmak mümkün.



Sonsuzluk havuzu, farklı konseptteki restaurantları, sosyal kulüpleri, sergilerle sanat dünyasının yeni cazibe merkezi olan Pilevneli Sanat Galerisi ve I·stanbul'un en farklı sanat ve egˆlence komplekslerinden olan Dada Salon da çarpıcı etkinlikleriyle Quasar I·stanbul'da yerini alıyor.

Kaynak: AA