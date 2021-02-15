Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nde B Grubu maçları yarın Bolu'da başlıyor

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisinde B Grubu maçları yarın Bolu'da başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bolu Koru Otel'in ev sahipliğinde oynanacak müsabakalar, 18 Şubat Perşembe günü sona erecek.

Organizasyonda tüm takımlar dışarıya kapalı bir şekilde konaklayacak ve müsabakalar tesis içi yürüme mesafesinde bulunan salonda oynanacak.

BGL B Grubu'nda Fenerbahçe Beko, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Galatasaray, Tarsus Amerikan Koleji, OGM Ormanspor, Türk Telekom, Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor, Teşvikiye ve Darüşşafaka takımları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük