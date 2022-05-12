Valve'a karşı açılan antitröst davası tekrardan gündeme geldi

Dava sebebi olarak Wolfire, Valve'ın rekabetini bastırmak için Steam aracılığıyla PC oyun pazarındaki hâkimiyeti kullandığını ve "mağazasından geçen hemen hemen her satıştan olağanüstü yüksek bir kesinti" aldığını iddia etti. Bu durum ise Humble Bundle'ın yaratıcısı Wolfire'a göre, oyun fiyatlarını yapay olarak yüksek tutuyor.

VALVE DAVASI TEKRAR GÜNDEMDE

Davada, "Valve'ın yüzde 30'luk komisyonunu karşılayabilmek için, oyun yayıncıları fiyatlarını tüketicilere yükseltmeli, inovasyon ve yaratıma daha az kaynak yatırmayı göze almalıdır" denildi. "Oyuncular, Valve'ın yüksek komisyonlarının neden olduğu daha yüksek perakende fiyatlarını ödeyerek yararlanıyor."

ANTİTRÖST YASASI NEDİR?

Antitröst yasasına göre, rekabet aykırı anlaşmaları ve ilgili piyasayı tekeline alan veya tekelleştirmeye çalışan tek taraflı davranışları genel olarak yasaklar. Bu yasa, ticaret veya arz üzerindeki kısıtlamalar ile fiyatların suni biçimde yükseltilmesini önlemeye çalışmaktadır.

Epic Games Store, dijital PC pazarına daha önce benzeri görülmemiş bir giriş yapmış olsa da, aslında davada bir başarısızlık olarak gösterildi, çünkü Epic Games bunu yalnızca özel anlaşmalara ve eşantiyonlara tonlarca para harcayarak yapabildi.

6 Mayıs tarihli karar, yargıcın iki kez Valve'ın lehine ön kararlar vermesinin ardından önerilen sınıf davasına öncülük eden tüketicilere ve oyun yayıncılarına bir kazanç sağlıyor.

Davadaki yargıç Coughenour, 6 Mayıs'ta Valve davasını kapattı. Steam mağazasının ve oyun platformunun şirketin birbirine bağladığı ayrı pazarlarda faaliyet gösterdiği iddialarını da reddetti. "Oyun mağazalarından ayrı tamamen işlevsel oyun platformları" için herhangi bir tüketici talebinin makul bir iddiası olmadığını söyledi.