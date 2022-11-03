VALORANT'ın arayüzü yeniden güncellenecek!

Riot, VALORANT'ın oyun içi arayüzünü, oyunun çıkmasından uzun bir süre sonra, 5.08 yaması ile güncellemiş ve daha modern hale getirmişti. Ancak oyuncular, güncellemeden memnun kalmamış, ve bir tıklama ile ulaşabildikleri sekmelerin kaldırılmasından yakınmıştı. Geliştiricilerin, oyunculardan gelen geri bildirimi göz önüne alarak 5.10 yaması ile arayüzü tekrar güncellemesi bekleniyor.

Oyun içi arayüz değişimi aynı zamanda yeni bir maça giriş ve maç sonrası ekranını da içeriyordu. Yeni arayüz Riot'un diğer oyunları ile uyumlu olsa da oyuncular, kullanıcı deneyiminde yapılan ve sekmeler arasında gezinmeyi zorlaştıran değişikliklerden memnun değil. Bu sekmeler eski arayüzde oyun ekranının en üstünde sabit olarak kalıyor, ve Kariyer sekmesinden Koleksiyon sekmesine geçmek sadece bir tıklama ile gerçekleştirilebiliyordu. Yeni arayüzde ise bunları yapmak için önce Anasayfa'ya gitmek ve ardından istediğiniz sekmeye geçmek zorunda kalıyorsunuz.

Oyuncular, en kolay ulaşılabilen sekmenin Mağaza olması konusunda da eleştirilerde bulundu, ve Reddit üzerinden gerçekleşen tartışmada bu, satışları arttırmak için yapılan kötü bir taktik olarak değerlendirildi.

Riot, oyunculardan gelen geri bildirim ile beraber önümüzdeki günlerde arayüzü tekrar güncelleyecek gibi görünüyor. VALORANT geliştiricilerinden Zulu, Reddit üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Herkese merhaba, bu konuda sosyal medyada üzerinden verdiğiniz tüm geri bildirimler için teşekkür ederiz - fikirlerinizi söylemeye devam edin. Ekip, Y5.08 yamasındaki bu değişikliklerin, uzun ve deneme yanılmaya bağlı bir sürecin ilk adımı olduğunu hatırlatmak istedi. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz. Yani arayüzün geleceği size bakıyor. Şuan gözlemlerimize göre, güncellenmiş navigasyon şeması, istediğiniz sekmelere ulaşmak için beklediğinizden birkaç adım daha fazla ekliyor. Şimdilik -en iyi uzun vadeli navigasyon güncellemesini oluşturana kadar- 5.10 yaması ile beraber, önceki arayüzde bulunan, tek tıklama ile ulaşılabilen sekme çubuğunu çoğunlukla geri getirmeyi planlıyoruz. Tekrarlıyorum, bize neler düşündüğünüzü söylemeye devam edin, biz dinliyoruz!"

Peki arayüz değişimini siz nasıl buldunuz, ve ilerde nelerin değişmesini istersiniz?