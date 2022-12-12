Valorant açılmıyor sorunu nasıl çözülür?
Gamegar Haberleri
Riot Games'in popüler oynaması ücretsiz FPS oyunu Valorant'ı oynamak isteyen oyuncular, Valorant'a tıkladığı zaman açılmama hatası ile karşılaşmaktadır. "Valorant tıklıyorum açılmıyor" şeklinde araştırma yapan Valorant oyuncuları için çözümü listeledik. Detayları haberimizde…
Valorant'ta oyuncular birçok hatayla karşılaşmaktadır. Bunlardan biri ise açılmama sorunudur. Valorant'ı oynamaya çalışan oyuncuların oyunun açılmadığını fark etmesi üzerine "Valorant tıklıyorum açılmıyor" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte detaylar…
VALORANT AÇILMAMA HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?
- Valorant'ı oynayabilmek için gerekli olan Vanguard uygulamasının açık olduğundan emin olun. Açık değilse bilgisayarı kapatıp tekrardan başlatın
- Görev yöneticisinden Valorant'ın arkada açık olup olmadığını kontrol edin. Eğer arkada hali hazırda açık Valorant varsa onu kapatarak tekrardan Valorant'ı açmayı deneyin.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın
- Son çözüm olarak Valorant'ı kaldırıp tekrardan yükleyin
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