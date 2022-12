The Last of Us, Steam Deck'e gelecek

The Last of Us'un geliştiricisi Naughty Dog'un ortak başkanı Neil Druckmann'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile The Last of Us'ın Steam Deck'te oynanabileceğini doğruladı.

The Last Of Us Part 1'in Steam'e geleceği bildirilmesinin ardından Steam Deck sahiplerinin aklına tek soru geldi. The Last Of Us Part 1, Steam Deck'te oynanabilecek mi? Bu soruya istinaden açıklama yapan Neil Druckmann'dan onay geldi.

THE LAST OF US PART 1, STEAM DECK'E GELİYOR

Bir Twitter kullanıcısının The Last of Us Part 1'i ön sipariş vermek için Steam Deck cihazı ile uyumluluğunu görene kadar bekleyeceğini söylemesinin ardından Naughty Dog'un eş başkanı Neil Druckmann, "Ellie ve Joel Steam Deck'ini süsleyecek… merak etme" sözlerine yer verdi.

Henüz Türkiye'de satışa sunulmasa da ileriki tarihlerde Türkiye pazarına da gelecek. The Last of Us Part 1'in Mart ayındaki PC lansmanıyla beraber Steam Deck cihazlarında da oynanabilecek.